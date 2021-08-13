Помочь может только Ребров, – легендарный Грозный критически оценил шансы Украины на ЧМ-2022

Украина не слишком удачно стартовала в квалификации на чемпионат мира в Катаре, добыв 3 очка в трех матчах. По мнению украинского специалиста Вячеслава Грозного, только назначение Реброва может сохранить шансы "желто-синих" на Мундиаль.

УАФ до сих пор не назначила главного тренера сборной Украины после ухода Андрея Шевченко. По мнению Вячеслава Грозного, Сергей Ребров пока является единственным оптимальным кандидатом на эту должность.

Интересно В матче с Украиной французам не поможет ведущий игрок

Специалист убежден, что только Реброву под силу выжать максимальный результат в отборе на ЧМ, ведь кроме квалификации у него есть активная практика. Кроме того, он прекрасно знаком с футболистами национальной команды.

Не хочу никого обидеть, но сейчас у него нет конкурентов. Нужно уговорить этого тренера возглавить команду и ничего ему не навязывать, чтобы не нарваться на отказ,

– считает Грозный.

Напомним, что проблемой для Реброва является контракт с Аль-Айном, который он возглавил в начале июня. Расторгнуть соглашение пока не удается. Скорее всего, главным тренером сборной Украины станет Александр Петраков, который выигрывал чемпионат мира с юношеской сборной.