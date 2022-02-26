Польша не намерена играть матч плей-офф с Россией, – главу польского футбола поддержал президент

Наши соседи высказали четкую позицию по поводу агрессора – сборная Польши собирается бойкотировать встречу в Москве. Это решение поддержал президент страны Анджей Дуда.

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил, что сборная Польши не собирается играть против России. Эти команды должны были встретиться в рамках плей-офф за выход на ЧМ-2022.

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"Хватит слов, пора действовать! Из-за обострения агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России. Это единственное правильное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы высказать общую позицию ФИФА", – написал Кулеша.

Напомним, матч в Москве запланирован на 24 марта. Параллельно в стыковом поединке встретятся Швеция и Чехия. Победители обоих пар по регламенту сыграют между собой за выход на Мундиаль.

Игнор окупантов поддерживает и президент Польши Анджей Дуда. "И правильно, господин Кулеша. Нечего играть с бандитами", – написал глава государства.

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