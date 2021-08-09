Пока без тренера: исполком УАФ не смог назначить наставника сборной Украины

Сегодня состоялся исполком УАФ, на котором должны были объявить имя нового тренера сборной Украины. Из-за перипетии с Аль-Айном и демарша Маркевича решение до сих пор не принято.

На исполкоме УАФ сегодня заслушали результаты 5-летней работы Андрея Шевченко. Также рассматривался вопрос новой кандидатуры наставника сборной.

Интересно Шейхи обманули Реброва и не отпускают его в сборную Украины

Комитет национальных сборных должен поговорить с потенциальными кандидатами до 12 августа. В четверг исполком снова соберется и объявит имя нового главного тренера.

Кто может возглавить национальную команду Украины по футболу

Сергей Ребров. Аль-Айн несмотря на устную договоренность отказывается отпускать специалиста в сборную Украины. Он возглавил команду лишь в июне, и искать нового тренера перед самым сезоном шейхи не собираются.

Аль-Айн несмотря на устную договоренность отказывается отпускать специалиста в сборную Украины. Он возглавил команду лишь в июне, и искать нового тренера перед самым сезоном шейхи не собираются. Мирон Маркевич . Опытный специалист заявил, что место тренера сборной ему не предлагали, а поставили перед фактом, что Шевченко заменит Ребров. В результате он обиделся и покинул работу председателя Комитета национальных сборных. Простит ли н обиду и согласится ли возглавить команду – неизвестно.

. Опытный специалист заявил, что место тренера сборной ему не предлагали, а поставили перед фактом, что Шевченко заменит Ребров. В результате он обиделся и покинул работу председателя Комитета национальных сборных. Простит ли н обиду и согласится ли возглавить команду – неизвестно. Алексей Михайличенко. Тренер, который готов на любые условия УАФ. Среди всех возможных кандидатов наиболее нежелательная кандидатура среди болельщиков сборной. Может стать промежуточным решением до завершения квалификации на ЧМ-2022, последний матч которого состоится 16 ноября.

Возможно, УАФ проведет переговоры со специалистами, имена которых не звучали в СМИ. Развязка истории с заменой Шевченко должна состояться в четверг.

Напомним, что уже 1 и 4 сентября сборная Украины сыграет против Казахстана и Франции, поэтому у нового тренера будет крайне мало времени для подготовки команды.