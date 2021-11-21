Появление и кого чемпиона как Шевченко станет толчком, – лидер Дженоа Пандев доволен украинцем

Андрей Шевченко возглавил Дженоа не в лучшее время – команда находится перед зоной вылета. Приход украинского специалиста завел команду на борьбу за высшее место в таблице.

Многолетний лидер Дженоа Горан Пандев этим летом повесит бутсы на гвоздь. Впрочем, нападающий не намерен завершать карьеру вылетом в Серию В.

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По мнению Горана, приход Шевченко очень хороший сигнал новых боссов команде и важный импульс для исправления ситуации в таблице.

Появление такого чемпиона, как Андрей, который добился замечательных результатов со сборной Украины на Евро-2020, станет толчком. На что-то лучшее нечего было и надеяться. Он – настоящий лидер, хочет знать всех игроков, а их более 30. Нелегко сделать так, чтобы каждый чувствовал себя важным,

– сказал Пандев.

Шевченко дебютирует на тренерском мостике Дженоа уже сегодня, 21 ноября. Матч 13 тура Серии А Дженоа-Рома начнется в 21:45.