Победителю Евровидения-2021 нравится игра Малиновского: комментарий звезды

Фронтмен группы Måneskin Дамьяно Давид активный футбольный болельщик. Победитель Евровидения – фанат Ромы, но отмечает и игру украинского хавбека Руслана Малиновского, который феерит в Серии А.

Как отметил Дамьяно Давид, первая ассоциация, которая возникает у него при упоминании об Украине – футбольная, ведь у нас есть футболисты, которые ему импонируют.

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Сам он является горячим поклонником Ромы. Эта история началась для него с детства, когда папа принес домой автограф Франческо Тотти.

Звезда надеется, что новый наставник "волков" Жозе Моуринью сможет вернуть команду на высокий уровень.