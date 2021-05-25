Победим Украину 3:1, Австрию – 2:1: де Бур удивил самоуверенной оценкой

Франк де Бур высказался относительно будущих встреч на Евро-2020. Наставник сборной Нидерландов спрогнозировал точные счета матчей своей команды на групповом этапе.

"Думаю, Нидерланды победят Украину со счетом 3:1, Австрию – 2:1. Тогда, по моему мнению, мы уже выйдем в следующий раунд", – сказал тренер соперника сборной Украины на групповом этапе чемпионата Европы.

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"С Северной Македонией счет будет 3:0. Но, возможно, нам следует проиграть эту игру. Скорее всего, если мы займем первое место, то встретимся с представителем группы, где выступают Португалия, Франция и Германия", – цитирует де Бура Voetbalzone со ссылкой на YouTube-канал OnsOranje.

Напомним, что именно противостоянием с Нидерландами стартует на Евро-2020 команда Андрея Шевченко. Поединок состоится в Амстердаме 13 июня в 22:00.