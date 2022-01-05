Плюс один: чемпион Чехии после трансфера Качарабы приобрел еще одного украинца

Пражская Славия активно проводит зимнее межсезонье на трансферном рынке. Чешский гранд приобрел еще одного украинского защитника.

Славия объявила о приобретении 21-летнего украинского защитника Максима Таловерова. Ранее он защищал цвета клуба Чешске Будейовице.

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Адаптация футболиста молодежной сборной Украины в новой команде должна пройти легко, ведь постоянным игроком Славии стал и дебютировавший в составе национальной команды Тарас Качараба.

За Таловерова Славия заплатила 500 тысяч евро. Его контракт с чемпионом Чехии рассчитан до 2026 года.

Отметим, что Славия идет к защите чемпионского титула. Команда после 19 туров возглавляет турнирную таблицу. Отрыв от Виктории Пльзень составляет 1 зачетный пункт.