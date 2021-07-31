Пятов рассказал о своей главной мотивации в футболе

Вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов раскрыл детали процесса переговоров с донецким клубом относительно нового контракта. Также кипер рассказал о вещах, которые помогают ему не останавливаться.

"Главная мотивация? Семья. Смотришь на детей, они счастливы. Дети понимают, кто их отец. Я хочу, чтобы они мной гордились, жена гордилась. Также я понимаю – если не буду расти, прогрессировать, работать над собой, то могу разочаровать. Это моя внутренняя мотивация", – рассказывает 37-летний футболист.

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Кроме того, Андрей отметил, что большую роль играет и тот факт, что он является игроком Шахтера.

Конечно, это клуб с такими амбициями, где ставят максимальные цели. Где каждое поражение или неудачный сезон добавляют двойную энергию. Хочется выстрелить и доказать, что это случайность, – сказал Пятов.

Пятов также раскрыл детали переговоров с "горняками" относительно нового контракта.

"Заканчивался контракт, клуб счел нужным сделать мне предложение. Мне что-то не понравилось, я взял время подумать, переговорил с семьей, с тренером, узнал об интересе других клубов ко мне. Назвал свои условия. Клуб подумал и мы сошлись на тех условиях, которые устроили всех", – сказал Андрей.