Пятов не спешит продлевать контракт с Шахтером: руководители "горняков" раздражены паузой

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин недоволен тем, насколько затянулся процесс пролонгации контракта Андрея Пятова.

По словам Палкина, в длительности процесса виноват сам голкипер, ведь клуб уже озвучил свое предложение.

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"Всякое может быть. Посмотрим еще. Я уже надоел с одним и тем же ответом по Пятову – мы сделали ему предложение, он думает.

Но что-то долго думает, затянулись его размышления о том, хочет ли он остаться в Шахтере или нет. Андрею надо как можно скорее принять окончательное решение и определиться", – сказал Палкин.

Напомним, в прошлом сезоне 37-летний Пятов сыграл лишь 7 матчей, проиграв конкуренцию Анатолию Трубину. Контракт голкипера с "горняками" рассчитан до 30 июня 2021 года.