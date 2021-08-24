Пятов, Лунин или Ризнык: кто благодаря проблемам получит шанс в квалификации на ЧМ-2022

Георгий Бущан и Анатолий Трубин получили травмы и не смогут сыграть против Казахстана и Франции в начале сентября. Одна из важнейших позиций национальной команды оказалась в опасности.

Голкипер Динамо Георгий Бущан получил повреждение и может оказаться вне поля на довольно длительный отрезок времени. Сейчас голкипер, который на высоком уровне провел Евро-2020, получил отдых. Врачи надеются, что удастся обойтись без операции, но никаких гарантий сейчас нет.

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В лазарете оказался и молодой вратарь Шахтера Анатолий Трубин. Ему прооперировали мениск, поэтому в ближайшее время рассчитывать на него не придется.

Александр Петраков в компанию к Лунину вынужден был вызвать Андрея Пятова, который собирался завершить карьеру в сборной, и Дмитрия Ризныка из полтавской Ворсклы. Давайте подумаем, кто из тройки станет главным в матче отбора на ЧМ-2022 против Казахстана и Франции

Андрей Пятов

Что бы ни говорили журналисты, наиболее вероятный вариант. Петраков – консервативный тренер, который не будет экспериментировать в момент, когда каждое очко на вес золота.

Козырь Пятова – опыт / Фото УАФ

Опытный Пятов провел десятки матчей за сборную и сможет стать надежным тылом для "желто-синих". Да, иногда он ошибается, а длительное отсутствие игровой практики сказывается, что мы увидели в матче с Черноморцем. Но в ответственных матчах именно Пятов выдается тем, кто справится с любым давлением и не "поплывет" даже тогда, когда сделает ошибку. Устойчивость и спокойствие – именно то, что нужно сборной в битвах с Казахстаном и Францией.

Андрей Лунин

Талант классно провел предсезонную подготовку в составе Реала и показал, что его рано списывать со счетов. Но предыдущие матчи за сборную показали, что без практики Лунин может "начудить" на ровном месте, а отыгрываться или решать судьбу матча за короткое время "желто-синие" не умеют.

Скамейка запасных в Реале закрывает Лунину путь к основе сборной​ / Фото УАФ

Статус игрока Реала вряд ли убедит Петракова поставить Лунина в старт. Да, он воспользовался услугами Андрея на победном чемпионате мира U-20, ведь он имел больший опыт. Теперь эта роль принадлежит Пятову, и Лунину остается рассчитывать только на давнее знакомство с тренером.

Дмитрий Ризнык

Молодой вратарь своей надежной игрой справедливо заслужил вызов в национальную команду. А вот на стартовый состав Резник еще не наработал.

Ризнык – перспектива, которой стоит надо своего момента / Фото УАФ

Если бы Ворскла пробивалась в еврокубки – ситуация была бы другой. Однако Ризнык пока может похвастаться лишь матчами в УПЛ. Нет гарантии, что прыжок на несколько ступенек вверх никоим образом не отразится на его эмоциональной устойчивости. В товарищеских матчах Дмитрию стоит доверять место в основе, но квалификация на чемпионат мира в Катаре – не слишком удачная площадка для экспериментов.