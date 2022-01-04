"Общаемся с Александром Васильевичем регулярно, поздравляю его с победами национальной сборной Украины. В последний раз разговаривали примерно два месяца назад. Александр Петраков сказал, что у меня будет шанс сыграть в сборной. Но в то же время рекомендовал сменить нынешний клуб, я должен иметь постоянную игровую практику. Это прекрасно понимаю и сам. Без железобетонного места в основе, желательно в клубе из топ-чемпионата, трудно рассчитывать на вызов в главную команду страны", – сказал Бескоровайный.

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Также защитник, ныне выступающий за Дунайскую Стреду, рассказал о впечатлениях от работы с Петраковым:

Об Александре Васильевиче могу сказать только добрые слова: справедливый человек, всегда держащий слово, эмоциональный по-своему. Петраков – тренер высшего уровня квалификации. То, что он возглавляет национальную сборную Украины, лишний раз об этом свидетельствует. Я благодарен ему, очень многому у него научился. Из всех тренеров, с кем приходилось работать, выделю Александра Васильевича Петракова, а также немецкого специалиста Петера Хибалла.

В 2019-м Бескоровайный стал молодежным чемпионом мира в команде Александра Петракова. На том турнире в Польше Даниил провел все 7 матчей без замен.