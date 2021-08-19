Петраков не собирается обвинять Шевченко в провале старта отбора на ЧМ-2022

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков стремится сделать все, чтобы поехать на чемпионат мира. Искать оправданий неудачам специалист не хочет.

Украина в стартовых трех матчах квалификации на чемпионат мира в Катаре набарала только 3 очка, упустив победу в матчах с Финляндией и Казахстаном. Это очень усложнило задачу выхода на Мундиаль.

К теме Шовковский и старые друзья: Петраков сказал, кого хочет видеть в штабе сборной Украины

Новый наставник "желто-синих" не собирается искать оправданий и полностью сосредоточен на выполнении задачи – заовевании путевок на турнир в Катаре.

Понимаю, что на себя взял. Эти 5 матчей будут как на чемпионате мира. Не нужно говорить, что, мол, очков раньше не набрали, что у меня мало времени. Этого я говорить не буду. Сделаем все, чтобы поехать в Катар. Это наша мечта. Все хотим в Катар,

– сказал Петраков.

Напомним, в квалификации на ЧМ-2022 Украина сыграет еще 5 матчей: 1 и 4 сентября "желто-синие" встретятся с Казахстаном и Францией, 9 октября – с Финляндией, а 12 октября та 16 ноября – с Боснией и Герцеговиной.