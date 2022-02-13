Петраков не рассчитывает на Коноплянку, – Сабо не верит в возвращение звезды в сборную

Евгений Коноплянка отправился в польскую Краковию в надежде отвоевать место у сборной Украины. Звезда даже согласился на существенное уменьшение зарплаты.

По мнению бывшего наставника сборной Украины Йожефа Сабо, шансы Евгения Коноплянки на возвращение в национальную команду не слишком высоки. Польский чемпионат – не самый высокий уровень для такого исполнителя, и умения отрабатывать в защите ему не хватает.

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Думаю, Петраков не будет рассчитывать на Коноплянку, поскольку он перешел в польский чемпионат, который не очень сильный. А как Евгений проявит себя, будет ли звездой тамошнего футбола – неизвестно,

– сказал Сабо.

Напомним, Коноплянка досрочно расторг контракт с Шахтером и перешел в Краковию. По информации СМИ, футболист пошел на уменьшение зарплаты в 10 раз.

Контракт футболиста с новым клубом рассчитан до конца сезона с возможностью пролонгации еще на один год. Дебютировать за Краковию Евгений может уже в следующем туре чемпионата Польши.