Петраков готов рисковать – на матчи за путевки на ЧМ-2022 тренер сборной вызовет дебютантов

В марте национальная сборная Украины продолжит борьбу за право играть на Мундиале в Катаре. Любая ошибка может стать роковой.

Впрочем, ответственность матчей против Шотландии и, в случае успеха, с Уэльсом или Австрией не пугает наставника "желто-синих" Александра Петракова. Он готов доверять тем, кто этого заслуживает, а не опираться на опыт или авторитет.

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В январе УАФ будет подавать заявки на получение британских виз, чтобы делегация могла в марте отправиться в Глазго. Сейчас в расширенном списке Александра Петракова 36 исполнителей – все они будут вызваны на весенний сбор.

Все имена игроков не разглашаются, но стало известно, что в списке есть два игрока, которые раньше вызывались только в молодежную и юношескую сборную. Речь идет о хавбеке Шахтера Михаиле Мудрыке и полузащитнике СК Днепр-1 Алексее Гуцуляке.

В текущем сезоне Мудрык сыграл в 17 матчах, забил 2 гола и отдал 9 ассистов. На счету Гуцуляка 4 гола и одна результативная передача в 14 матчах.