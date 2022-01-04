Первый пошел: Шевченко приобрел защитника, который "засветился" в Лиге чемпионов

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко получил первое усиление. Новичок должен укрепить оборону "грифонов".

Дженоа объявила о подписании первого зимнего новичка. Им стал 24-летний защитник Сильван Гефти, игравший в Янг Бойз.

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Швейцарец уже прибыл в расположение команды и начал тренировки в общей группе. Он будет защищать цвет Дженоа под номером 36.

Трансфер таланта обошелся "грифонам" в 5 миллионов евро. На сколько рассчитан контракт Гефти – пока неизвестно.

Гефти был одним из ключевых игроков Янг Бойз и ярко отыграл все 6 матчей группового этапа Лиги чемпионов. Дебютировать за новую команду он может уже 6 января – Дженоа на выезде сыграет против Сассуоло.