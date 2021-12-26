Пей овес, ты должен быть, как конь, – Довбык вспомнил издевательство Кварцяного на тренировках

Талантливому нападающему сборной Украины Артему Довбыку приходилось работать под руководством Виталия Кварцяного. Воспоминания о том периоде далеко не самые лучшие.

Виталий Кварцяный славился безумными нагрузками, выдержать которые мог далеко не каждый футболист. Большой объем работ пришлось почувствовать и Артему Довбыку.

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Каждый день команда пробегала по 15 километров, а также выполняла много силовых упражнений. 7 дней сборов на Шацких озерах футболист приравнял к службе в армии.

"Постоянно кросс, упражнения. Один мяч на 35 – 40 человек. Я ни разу, видимо, мяча не коснулся. Мы играли 15 на 17, 17 на 17. В 6:30 был подъем, выпивали овес.

Он мне говорил: "Артем, я хочу, чтобы ты был как конь. Мне нужно, чтобы ты пил овес". Я думал: "Какой овес?" Просто был котел, мы брали, выпивали и бежали. Мы прибегали, ложились спать, потом снова вставали, ели и бежали. За 7 дней я пробежал 105 километров", – рассказал Довбык.

После таких нагрузок результативность форварда резко упала. За 8 матчей в составе Днепра он не забил ни одного гола.

Напомним, сейчас Довбык возглавляет рейтинг бомбардиров украинского чемпионата, на его счету 14 голов в 18 матчах, а также 5 результативных передач.

За нападающим следят многие европейские клубы. СМИ сообщали, что СК Днепр-1 хочет получить за форварда минимум 15 миллионов евро.