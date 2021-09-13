Павелко поссорился с Шевченко из-за денег: УАФ не имеет средств и попрошайничает у ФИФА

1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что у него завершился контракт, а УАФ не стала продолжать сотрудничество со специалистом. Со временем начали появляться подробности конфликта между тренером и ассоциацией футбола.

Как рассказал журналист Сергей Болотников, настоящая причина конфликта между Андреем Шевченко и президентом УАФ Андреем Павелко, которые являются кумовьями – деньги. Как рассказал сам тренер, УАФ выполнила относительно его штаба все финансовые обязательства, но похоже на то, что платить дальше аосциация футбола просто не могла.

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По информации ведущего "ТаТоТаке", в УАФ сейчас критическая ситуация с деньгами. Ассоциация футбола даже обращалась за ежегодными выплатами в УЕФА и ФИФА, но получила отказ.

Я не верил, что Павелко поссорится с Шевченко из-за какого-то миллиона. Оказывается, что такое возможно по простой причине – этого миллиона у Павелко нет. У федерации ужасные проблемы с деньгами. По моей информации, федерация уже несколько раз заранее просила ФИФА и УЕФА вот те деньги, которые выплачиваются ежегодно. И те не дают,

– сообщил Болотников.

Напомним, после ухода Шевченко кандидатом номер один на пост главного тренера сборной Украины был Сергей Ребров, но он не сумел договориться с Аль-Айном. В итоге команду поручили Александру Петракову.