Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение его команды в матче Лиги Наций против Германии.

Начал свой комментарий Андрей Николаевич с того, что он рад наконец увидеть зрителей на трибунах. Ребята услышали его слова после матча с Францией и сделали выводы, отдав все силы на поле в поединке против команды Лёва. Об этом Шевченко рассказал на послематчевой пресс-конференции, сообщает УАФ.

К теме: Украина уступила Германии в напряженном матче Лиги наций: видео

Команда выполнила установку Шевченко

По словам наставника, главной задачей сборной остается подготовка к следующему году, когда состоится чемпионат Европы и отборочные матчи на чемпионат мира. Шевченко подчеркнул, что если команде удастся остаться в элитном дивизионе, это будет замечательный результат.

Андрей Николаевич не обошел и кадровые потери команды перед важными матчами в Лиге Наций.

"В ситуации, в которой мы оказались – травмы, инфицирование коронавирусом, – эти потери очень влияют на качество нашей игры. У нас нет такого выбора игроков, как у ведущих сборных Европы. Если у нас выпадает один-два исполнителя – это уже проблема. Но мы сознательно идем на риск, приглашаем молодых футболистов, создаем конкуренцию. Возможно, кто-то из них в ближайшем будущем пробьется в основной состав", – заявил Шевченко.

По его мнению, сложно сравнивать скорость работы с мячом у украинских футболистов и игроков, которые играют в ведущих клубах Европы. Для того, чтобы не уступать соперникам, украинцам нужно выступать где-то в европейских командах.

Похвала для Бущана и мнение о сопернике

После матча с Германией главной задачей тренерского штаба является быстрое восстановление игроков к матчу с Испанией, который состоится уже 13 октября в Киеве.

Несмотря на грубую ошибку Шевченко похвалил голкипера Бущана, который не раз становился спасителем для команды, не позволив немцам забить еще больше.

Германия – это команда, которая может делать на поле все, впереди у нее быстрые игроки, в середине поля Кроос – феноменальный исполнитель, играющий практически без потерь. Наши футболисты много перемещались. Считаю, ребята сегодня были молодцы,

– подытожил Шевченко.

Добавим, что следующий матч из-за перебора желтых карточек пропустит один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский. Но наставник пообещал, что Руслану найдут достойную замену на его позицию.