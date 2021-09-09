От звезды Бундеслиги – до турецкого аутсайдера: наибольший талант Украины до сих пор без клуба

Этим летом Владлен Юрченко покинул луганскую Зарю на правах свободного агента. Но бывшая звезда оказался не таким востребованным на рынке, как ожидал.

Когда-то Владлен Юрченко защищал цвета немецкого Байера и забивал красавцы-голы в Лиге чемпионов. Впоследствии его карьера пошла на спад, и со временем он подписал контракт с луганской Зарей, цвета которой до недавнего времени защищал.

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Летом футболист решил не продлевать контракт с луганчанами и искать лучшей судьбы. Впрочем, спрос на хавбека не подтвердил ожидания.

Сейчас футболист, которому прочили большое будущее в Европе, до сих пор ищет клуб. По слухам, его подписанием интересуется аутсайдер турецкой Суперлиги Гиресунспор, который в первых трех турах не набрал ни одного очка.

Сообщается, что клуб уже ведет переговоры с представителями 27-летнего футболиста, о результатах сообщат в ближайшее время.