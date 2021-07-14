Определен лучший гол на Евро-2020 – это не шедевр Ярмоленко: видео

Чех Патрик Шик – автор самого красивого взятия ворот на чемпионате Европы. Украинец Андрей Ярмоленко со своим роскошным ударом в ворота Нидерландов попал в десятку.

Лишь по дополнительным показателям (наличие одной голевой передачи у игрока Ювентуса) Шик проиграл Криштиану Роналду звание лучшего бомбардира турнира. Оба забили по 5 голов.

Читайте также Юмор перед судьбоносной игрой: как Манчини заряжал команду на финал Евро против Англии – видео

Однако по результатам голосования за самый красивый гол чех опередил португальца. Удар с центра поля в поединке с Шотландией на групповом этапе больше всего понравился болельщикам. Всего участие в голосовании на официальном сайте УЕФА приняли почти 800 тысяч респондентов, определивших победителя.

Видео гола Патрика Шика

В ТОП-10 нашлось место и для нашего Андрея Ярмоленко. Впрочем, со своим голом Нидерландам капитан "сине-желтых" финишировал девятым.