Они убивают сотни невинных детей, – Шевченко привлекает внимание к действиям агрессоров

Легендарный украинский футболист записал видео, в котором рассказал о преступлениях террористов из России. Андрей Шевченко призвал мировое сообщество помочь украинским детям.

Андрей Николаевич продолжает борьбу на информационном фронте. В частности, на пост Шевченко уже отреагировали Джон Терри и Патрик Клюйверт.

Читайте также Могут себе в жопу засунуть, – Зозуля о плакате фанатов Аталанты с Миранчуком и Малиновским

Две недели назад Россия начала войну против моей страны. В последние несколько дней ситуация ухудшилась. Они убивают сотни невинных детей. Хочу вам рассказать историю о 6-летней Татьяне из Мариуполя. Она скончалась от обезвоживания, как и ее мама. Дети заслуживают спокойствия и жизни. Сохраните Украину и детей, – сказал Шевченко.

Россия продолжает циничную оккупацию десятков украинских городов. Больше всего пострадал Мариуполь в Донецкой области, который находится на пороге гуманитарной катастрофы.