Они мне – как сыновья, – Де Дзерби доволен работой талантливой молодежи Шахтера

В донецком Шахтере много молодых исполнителей, большинство из которых уже попробовали свои силы в национальной сборной Украины. Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби занимается их прогрессом.

Ефим Конопля и Даниил Сикан уже прорвались в национальную сборную Украины, Георгий Судаков получил шанс от Андрея Шевченко. Михаил Мудрик тянет молодежную сборную и пытается прорваться в главную команду страны.

К теме Это много, – Мыколенко прокомментировал свою космическую стоимость на трансферном рынке

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби доволен отношением молодежи к делу и делает все возможное, чтобы футболисты как можно быстрее вышли на свой лучший уровень.

Прогресс я вижу. Конопля уже давно начал играть хорошо, то же самое касается Мудрыка, Сикана и Судакова, которые для меня как сыновья. Мне очень нравится Бондарь, который, восстановился после травмы. Также у нас есть Бондаренко и Корниенко – их прогресса мы тоже очень ждем,

– отметил Де Дзерби.

Напомним, сегодня на НСК "Олимпийский" Динамо и Шахтер будут бороться за Суперкубок Украины. Матч начнется в 21:00.