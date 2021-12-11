Он может построить карьеру в Европе, – Худжамов в восторге от молодого Ризныка

Голкипер полтавской Ворсклы Дмитрий Потрошитель демонстрирует высокий уровень игры. В свои 22 года он стал рекордсменом УПЛ, отразив 5 пенальти подряд.

По мнению бывшего голкипера Шахтер и сборной Украины Рустама Худжамова, у молодого вратаря большие перспективы. По его мнению, Дмитрию нужно искать пути в европейские чемпионаты.

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"Я раньше давал интервью и называл его очень сильным вратарем. Дима способен построить хорошую европейскую карьеру. То, что он побил рекорд УПЛ в таком молодом возрасте, это заслуживает уважения. Он большой молодец. Ему нужно двигаться только вперед", – считает Худжамов.

Также бывший капитан Мариуполя убежден, что Александру Петракову теперь будет сложно выбрать основного вратаря национальной команды.

В текущем сезоне Дмитрий Ризнык сыграл 20 матчей. В 7 поединках ему удалось сохранить ворота "сухими", всего он пропустил 23 гола.