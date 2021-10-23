Олейник продолжает феерить в Финляндии – его гол помог Сейнайоки победить Ильвес
23 октября 2021 , 11:45Читати новину українською
Источник:24 канал
Карьера бывшего хавбека сборной Украины Дениса Олейника в Финляндии складывается наилучшим образом. В свои 34 года он продолжает сохранять хорошую результативность.
Чемпионат Финляндии, 25-й тур
Сейнайоки – Ильвес – 4:2
Голы: Нгуекам, 11, 70, Олейник, 32, Вайнионпа, 78 – Ветели, 90+1, Юккола, 90+4
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Украинский хавбек Денис Олейник начал матч в стартовом составе хозяев. Именно он удвоил преимущество своей команды перед перерывом, забив 6-й гол в чемпионате.
Во втором тайме Сейнайоки довел счет до разгромного, но пропустил два мяча.
Сейнайоки набрад 44 очка и поднялся на 3 место в турнирной таблице. В текущем сезоне команда сыграет еще две игры – 27 и 31 октября.Суперклубы Европы нацелились на Лунина – Реалу будет трудно удержать украинца