Официальная заявка сборной Украины на матч с Бахрейном – в списке 5 дебютантов

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко объявил перечень футболистов, которые могут сыграть против Бахрейна. Поединок на стадионе "Металлист" начнется в 21:00.
В окончательный список вошли 23 исполнителя. Выглядит он следующим образом:
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Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.
Защитник: Александр Сирота, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Евгений Макаренко, Александр Тымчик, Денис Попов, Николай Матвиенко.
Полузащитники: Георгий Судаков, Сергий Сидорчук, Тарас Степаненко, Богдан Леднев, Артем Бондаренко, Николай Шапаренко, Марлос, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Александр Караваев.
Нападающий: Артем Беседин, Артем Довбик.
Стоит заметить, что сразу пять игроков сегодня могут дебютировать в главной команде страны. Это Александр Сирота, Денис Попов, Георгий Судаков, Богдан Леднев и Артем Бондаренко.