Очень жалею, – Хацкевич признался, почему Яремчук не заиграл в киевском Динамо
Источник:ютуб-канал "Міля"
Карьера Романа Яремчука в лиссабонской Бенфике стремительно развивается – уже в первых матчах он проявил настоящий бомбардирский талант. Но ранее в Динамо проявить себя у форварда не получилось.
По словам Хацкевича, талант Романа было заметен давно, но в то время в основной команде было 5 нападающих. Выиграть такую плотную конкуренцию форвард просто не мог.
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До сих пор очень жалею только, что Рома Яремчук не остался в команде. Но была очень большая конкуренция тогда, и мы большую ставку сделали на Беседина. Были Мбокани, Мораес и Кравец еще. Яремчука очень хорошо знаю, ведь работал с ним в молодежной команде, а потом мы вместе перешли в Первую лигу,
– сказал Хацкевич.
Яремчук удачно себя проявил в Александрии, поэтому некоторые работники Динамо хотели "гонять его по арендам". Но Хацкевич не хотел так портить карьеру Романа, поэтому со временем футболиста продали в бельгийский Гент, где он раскрыл свой талант на полную.
Напомним, недавно Роман перешел в лиссабонскую Бенфику. В трех первых матчах за новую команду он забил гол и отдал три результативные передачи.В сборной – за сало: Судаков рассказал об унизительных обидах за вызов в команду Шевченко