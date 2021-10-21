Обновленный рейтинг ФИФА: Украине не удалось войти в число лучших 25 команд мира
21 октября 2021 , 20:15Читати новину українською
Источник:УАФ
ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных команд по итогам октябрьских матчей. Для фанатов "желто-синих" утешительных новостей пока нет.
В октябре сборная Украины обыграла Финляндию и расписала ничью с Боснией. В новом рейтинге ФИФА национальная сборная Украины занимает 26 место.
Кстати Петраков "дал заднюю": Малиновский вернется в сборную Украины
На нашем счету сейчас 1527 баллов. У Сербии, расположилась на 25-й строчке – столько же. 24 место с 1534 баллами занимает сборная Перу.
Если учитывать только европейские команды, то "желто-синие" занимают 16 место.
На первом месте в рейтинге осталась Бельгия, вторая ступенька – у Бразилии, а замыкает тройку лидеров Франция.Большие бонусы за ЧМ и скромная зарплата Петракова: озвучены заработки в сборной Украины