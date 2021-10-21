Обновленный рейтинг ФИФА: Украине не удалось войти в число лучших 25 команд мира

ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных команд по итогам октябрьских матчей. Для фанатов "желто-синих" утешительных новостей пока нет.

В октябре сборная Украины обыграла Финляндию и расписала ничью с Боснией. В новом рейтинге ФИФА национальная сборная Украины занимает 26 место.

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На нашем счету сейчас 1527 баллов. У Сербии, расположилась на 25-й строчке – столько же. 24 место с 1534 баллами занимает сборная Перу.

Если учитывать только европейские команды, то "желто-синие" занимают 16 место.

На первом месте в рейтинге осталась Бельгия, вторая ступенька – у Бразилии, а замыкает тройку лидеров Франция.