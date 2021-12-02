После 15 туров чемпионата Аталанта имеет в активе 31 очка и находится на 4-м месте. Наполи, который лидирует в таблице, имеет 36 очков. На 2 и 3 местах разместились Милан и Интер.

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Хавбек Аталанты Руслан Малиновский отмечает, что амбиции его команды не касаются чемпионского титула. Главная цель – получить право играть в Лиге чемпионов.

Каждый матч играем на победу, а потом увидим, как оно будет. Про Скудетто в клубе не говорят, потому что впереди у нас очень сильные команды,

– сказал украинец.

Напомним, в Серии А путевку в ЛЧ дают первые 4 места. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Аталанта имеет шансы на плей-офф: МЮ с 10 очками гарантированно идет дальше, а Вильяреал (7 очков), бергамаски (6 очков) и Янг Бойз (4 очка) будут решать свою судьбу в последнем туре.

В сезоне 2021/22 Малиновский сыграл 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Также в ближайшее время ему не стоит беспокоиться об отношениях с тренером – Гасперини подписал с Аталантой новый контракт.