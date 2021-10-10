Ну что, фанаты Малиновского, успокоились? – эксперт видит только "плюсы" в отсутствии звезд

Сборная Украины на выезде одержала очень важную победу над сборной Финляндии. "Желто-синие" сумели справиться без Малиновского и Зинченко – главных футбольных звезд Украины.

По мнению заместителя главного редактора журнала "Футбол" Андрея Шахова, уверенная игра сборной доказала – незаменимый футболистов не бывает. Кроме того, он иронично напомнил о критике Петракова за невызов Руслана Малиновского.

Кстати Поздравляю, забыли, Босния, – Петраков сдержанный после финнов и лаконично поздравил команду

Ну что, фанаты Малиновского и те, кто очень недоволен пресс-конференцией Петракова, вы успокоились? Всех с победой! С французами и финнами играли без Малиновского и Зинченко. Набрали четыре очка. Лишнее доказательство того, что в футболе незаменимых при толковом тренере и грамотно подобранной тактике нет,

– написал Шахов.

В рамках отбора на ЧМ-2022 Украина сыграет еще два матча прот прямого конкурента – сборной Боснии и Герцеговины. 12 октября команды встретятся во Львове, а гостевой для "желто-синих" матч состоится 16 ноября.