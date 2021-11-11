Никогда не скажу, что нам не везет, – Петраков о лидерах, дебюте Ризныка и голах для Боснии

Наставник "сине-желтых" Александр Петраков подытожил матч против Болгарии. Напомним, в среду в Одессе Украина разошлась миром со своим соперником (1:1).

Петраков рассказал, что не имеет претензий к футболистам и доволен их игрой. Кроме того, тренер национальной команды поделился ожиданиями от предстоящего поединка в Боснии и Герцеговине.

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– Мне очень понравилось то, как играла моя команда. Я всем доволен, доволен ребятами. Это его величество футбол, тем он и прекрасен. Не забиваешь ты – забьют тебе. Было много моментов, не использовали их. Я остался доволен командой и игрой. У меня нет претензий к своим футболистам.

– Нереализация моментов – это проблема психологии или исключительно нефарт?

– Я – человек опытный, никогда не скажу, что нам не везет. Этого нет, это чисто техническое мастерство футболистов. Вот и все.

– Довольны ли игрой в два центральных защитника, а не в три?

– Да, я доволен, как ребята сыграли в этой схеме. Говорят, что женщина – прочитанная книга, а я еще не прочитанная. Я должен меняться, я только принял команду. У меня не было времени и контрольных матчей, ничего. Здесь я попробовал – мне понравилось. Будем двигаться дальше.

– Это попытка запутать боснийцев?

– Нет, я никогда никого не запутываю. Сейчас запутать невозможно, потому что все смотрят матчи, все читают, все матчи в открытом доступе в Интернете. Так что никого не запутаешь, никого не обманешь.

– Довольны ли игрой лидеров: Ярмоленко, Малиновского, Зинченко?

– Я доволен их игрой. Зинченко и Ярмоленко долго не играли, потому провели весь матч. У нас 4 дня, мы играем с 4-го на 5-й – поэтому все нормально.

– Вы попробовали Зинченко на позиции левого защитника.

– Да, я ведь хорошо знаю всех ребят, как они и что делают. Я заранее запланировал все эти замены вместе со своим тренерским штабом. Я все решаю со своими помощниками.

– Ризнык заслужил дебют.

– Да, Дима заслужил дебютировать за сборную. Я его поздравил. Вместе со штабом мы пошли на такой шаг, потому что человек заслужил, нужно было дать ему возможность.

– Все голы будут забиты в Боснии?

– Конечно, я этого хочу. Мечтаю о положительном результате для нас. Но все решит его величество футбол. Мы сделаем все возможное для победы.

– Этот матч дал больше поводов для оптимизма по поводу качества футбола или негатива из-за такого результата?

– Нет, негатива из-за такого результата нет. Я очень доволен игрой. Да, ребята не забили. Как все говорят, оставили на Боснию – дай Бог.

На гол Радослава Кириллова в первом тайме Украина ответила точным ударом Тараса Степаненко в конце встречи – 1:1. Уже во вторник "сине-желтые" проведут заключительный матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.