Нидерланды – Украина: звезда "оранье" Де Йонг расхвалил команду Шевченко

Полузащитник Барселоны и сборной Нидерландов Фрэнки Де Йонг с нетерпением ожидает матч против Украины. Звезда с уважением относится к "желто-синим" и прогнозирует тяжелый матч.

Хавбек соскучился по игре с болельщиками, но не считает Нидерланды фаворитом турнира. По его мнению, матч с Украиной будет для "оранье" крайне непростым.

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Разбирали видео с матчами сборной Украины, знаю некоторых игроков этой команды. В курсе, как они играют. Считаю, что это хорошая команда, с очень качественным составом. Украина отличается своей организацией игры, показывают солидный футбол, поэтому это серьезный соперник, – сказал Де Йонг.

Уже сегодня, 13 июня, команда Шевченко стартует на Евро-2020. Матч с Нидерландами начнется в 22:00.

Также соперниками Украины в группе С будут Северная Македония и Австрия.