Нидерланды – Украина: Шевченко назвал состав на первый матч "желто-синих" на Евро-2020

13 июня 2021 , 20:48
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Источник:

УАФ

Уже в 22:00 начнется первый матч группового этапа между Нидерландами и Украиной. Главный тренер нашей команды Андрей Шевченко определился со стартовым составом.

Наша команда проведет матч в синей форме. Нидерланды сыграют в своей привычной – оранжевой.

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Сборная Украины начнет матч в следующем составе:

Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Мыколенко, Сидорчук, Зинченко, Матвиенко, Ярмоленко (к), Зубков, Яремчук.

В другом матче нашей группы С Австрия не без проблем одолела Северную Македонию со счетом 3:1.

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Автор: Ярослав Сиваківський