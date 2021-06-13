Нидерланды – Украина: Шевченко назвал состав на первый матч "желто-синих" на Евро-2020

Уже в 22:00 начнется первый матч группового этапа между Нидерландами и Украиной. Главный тренер нашей команды Андрей Шевченко определился со стартовым составом.

Наша команда проведет матч в синей форме. Нидерланды сыграют в своей привычной – оранжевой.

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Сборная Украины начнет матч в следующем составе:

Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Мыколенко, Сидорчук, Зинченко, Матвиенко, Ярмоленко (к), Зубков, Яремчук.

В другом матче нашей группы С Австрия не без проблем одолела Северную Македонию со счетом 3:1.