Невероятная Специя продолжает победное шествие: час Коваленко и низкая оценка

Виктор вышел в старте своей команды и провел на поле 64 минуты. Самые интересные события на поле произошли уже после замены украинца.

На 68-й минуте после подачи углового в исполнении Сампдории хозяев спас каркас ворот. Удар Франческо Капуто приняла на себя штанга.

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А фактически в следующей атаке Специя открыла счет. Кевин Агудело, только что заменивший Коваленко, выполнил навес с правого фланга, а Даниэле Верде мощно пробил в касание – 1:0. На этом проблемы для генуэзцев не закончились. Капитан Сампдории Альбин Экдаль получил вторую желтую карточку за отмашку и на 73-й минуте покинул поле.

Специи удалось удержать победный результат и добиться четвертой победы в пяти последних турах! Кроме того, она стала третьей кряду для команды Тьяго Мотты. Фантастический отрезок, если учесть, что до этого за весь сезон новичок Серии А всего трижды побеждал.

Портал WhoScored оценил действия Виктора Коваленко в поединке с Сампдорией самой низкой среди игроков Специи оценкой – 5,91.

Чемпионат Италии, 23 тур

Специя – Сампдория 1:0

Гол: Верде, 69.