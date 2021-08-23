Неудачный старт: стало известно, почему Коваленко не сыграет за Специю в 1 туре Серии А
Источник:сайт Специи
Сегодня Специя начнет сезон матчем против Кальяри. В первом матче чемпионата своей команде не сможет помочь украинский хавбек Виктор Коваленко.
Тренерский штаб Специи не внес Виктора даже в заявку на матч. Специалисты заметили, что Коваленко имеет переутомление, поэтому решили предоставить ему отдых перед длинным сезоном.
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За новую команду украинец дебютировал в кубковом матче против Порденоне, в котором "бело-черные" праздновали победу.
Напомним, Коваленко перешел в Специю на правах аренды, которая продлится до конца сезона. Прошлой зимой он стал игроком Аталанты, но не сумел себя проявить и сыграл за бергамасков только 4 минуты.
Также в лагере Аталанты Коваленко преследовали мелкие повреждения. В Специи знают об этой проблеме, поэтому решили не рисковать здоровьем футболиста.Швед классным голом помог Мехелену победить в чемпионате: видео техничного удара украинца