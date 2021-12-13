Не в топ-лигу, – Левченко советует Довбыку выбирать скромный чемпионат

Нападающий сборной Украины и нападающий СК Днепр-1 Артем Довбык ушел на зимний перерыв лучшим бомбардиром чемпионата. Ему прочат переход в более сильный клуб.

По мнению бывшего хавбека сборной Украины Евгения Левченко, в случае наличия предложений от грандов молодому форварду не стоит сразу соглашаться. Для него лучше будет выбрать более слабый чемпионат, в котором он легче пройдет адаптацию.

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"Рад, что Довбык сильно прогрессирует! Форвард должен много забивать, что он и делает. Думаю, что идеальный шаг в его футбольном развитии был бы, например, переход в чемпионат Бельгии. И потом в более сложный чемпионат. Надеюсь, его агенты, друзья, и он сам это понимают", – написал Левченко.

В текущем сезоне Артем сыграл в 17 матчах чемпионата Украины, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Также на его счету гол в ворота Боснии, который помог сборной Украины получить путевку в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.