Не только Лилль, – Цыганик сообщил об активном интересе к Лунину

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин хочет искать судьбу в новой команде. Талантливый футболист не имеет игрового времени, ведь номер один у "сливочных" – бельгийская звезда Тибо Куртуа.

Останется ли Лунин в Реале

По мнению журналиста Игоря Цыганика, будущее Лунина зависит от карьерных амбиций самого Лунина. Сейчас у Андрея нет игрового времени и он стремится сменить клуб. Тем более что интерес к нему проявляют именитые команды.

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Скамейка останется местом Лунина до тех пор, пока в команде есть Куртуа, а бельгиец не собирается уходить и подписал с Реалом новый контракт.

Лунин может перейти не только в Лилль, есть многие другие команды. И я уверен, что эти команды будут в нем заинтересованы, но все зависит от самого Андрея. С другой стороны, иногда бывают моменты, когда нужно дождаться своего шанса,

– сказал Цыганык.

Карьера Лунина в Реале

Андрей Лунин стал игроком Реала летом 2018 года.

С тех пор он сыграл за королевский клуб всего один матч – в прошлом сезоне Зидан доверил ему место в воротах в поединке Кубка против скромного Алькояно.

Реал сенсационно проиграл и покинул турнир. Больше шансов наш голкипер не получал.

Ранее сообщалось, что Лунина уже не устраивает роль дублера, поэтому он хочет сменить команду. Реал хочет удержать молодого таланта, который в паре с Куртуа позволяет не беспокоиться о качестве на вратарской позиции.