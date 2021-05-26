Не обязательно выиграть товарищеские матчи: Сабо дал Шевченко неожиданный совет

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями о подготовке команды к Евро-2020.

По мнению Сабо, сейчас главное – не победы, а налаживание всех игровых связей.

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"Необязательно выиграть два товарищеских матча, которые остались. Нужно отработать тактику и выполнить план.

Я считаю, что в ближайших двух поединках следует наиграть тактику на матч с Нидерландами. И обязательно нужно играть основным составом, в том числе выпустить Зинченко и Малиновского", – сказал Сабо.

Напомним, что перед Евро-2020 подопечные Шевченко проведут еще два спарринга: против Северной Ирландии и Кипра.