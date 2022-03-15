Не можем на это смотреть – игрок сборной Польши приобрел машину скорой помощи для украинцев

Украина получает поддержку от всего мира. К примеру, защитник польской сборной и итальянского Беневенто Камиль Глик отметился особым поступком.

Футболист приобрел машину скорой помощи для перевозки тяжелобольных детей из Украины в Польшу. Об этом накануне написал польский журналист Мацей Ивански.

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Также он сообщил, что после войны автомобиль будет передан в больницу. Кроме того, Ивански добавил, что Глик не раз помогал украинцам, однако делал это непублично. Впоследствии об этом поступке написал сам Глик:

Идея моей жены мне сразу понравилась. Мы не можем смотреть на происходящее за восточной границей. Как можем, так и помогаем. Не можем смотреть на страдания и страхи в глазах этих детей.

Ранее Глик высказывался по теме российской агрессии в Украине и жестко осуждал действия террористов, называя их "проклятыми бандитами".