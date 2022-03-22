Не могут остановить одного больного человека? – Сабо не хочет покидать Киев и восхищается ВСУ

Легендарный украинский тренер Йожеф Сабо не теряет оптимизма даже на больничной койке. Выдающийся футболист и наставник верит в победу Украины и осуждает рашистов.

Войну Йожеф Йожефович встретил в стенах больницы. Тренер планово лег под нож, однако сейчас чувствует себя хорошо.

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"Я лег раньше времени, прошел соответствующую подготовку. А тут началась война. Все же планы решили не менять. Сейчас все в порядке, только потерял в весе прилично. Ничего, уже начинаю есть больше, поэтому должен наверстать потерянное", – говорит Сабо.

Тренер сильно переживает из-за войны в Украине:

Я не могу... Сам бы взял автомат. Каждый вечер плачу. Как можно такое сделать? Я бы никогда не подумал, что Россия нападет на Украину. Ну, никогда! Когда я выходил на поле против московских команд, то только и слышал обвинения в свою сторону: "Вот ты фашист!" Я злился, нервничал… И кто в итоге оказался фашистом? Они сами фашисты!

В больнице экс-тренер сборной Украины и Динамо внимательно следит за новостями:

Стараюсь немного отвлекаться от этого, потому что переживаю сильно. В общих чертах знаю все, что происходит в Украине. Родные и близкие звонят по телефону, я спрашиваю об обстановке, узнаю, как дела. Подвиги ВСУ? Я об этом даже читаю избирательно. Среди других новостей как раз концентрируюсь на положительных и радуюсь. Молодцы наши ребята! Они герои. Вот какая наша Украина!

Путина легендарный тренер называет больным человеком и не в своем уме, однако осуждает и простых россиян:

Кто-то там пишет, мол, для чего винить простых людей, россиян – это все Путин виноват. А я говорю – да й*б вашу м*ть, значит украинцы – женщины и дети – с голыми руками шли на танки. Это нормально, да? А россияне не могут остановить одного больного человека? Пишут, что наконец-то проснулись их миллиардеры. Посмотрим – не знаю, как будет дальше.

Сабо отказался от выезда за границу и собирается заниматься волонтерством:

Мне звонили из Будапешта, интервью записывали. "Давай к нам в Венгрию", – предлагали. Дают квартиру, обещают все условия. Я ответил категорично: "Никуда я не хочу уезжать". Я выйду из стен клиники и буду помогать людям, нуждающимся в этом. У кого-то нет жилья, кому-то есть нечего. Как смогу, так и буду помогать. Я остаюсь в Киеве. И никуда не хочу уезжать. Все свои медали, титулы, регалии – все это я заработал здесь, в Украине. Куда мне ехать? В моей стране беда. Я должен быть здесь.

Тренер верит в победу Украины: "Ой, знаете, я не хочу сглазить. Но все так складывается, что мы выиграем эту войну. Однако нужно набраться терпения, еще подождать. У нас еще много проблем: диверсанты, мародеры... Однако мы должны устоять и защитить свою землю. Слава Украине!"