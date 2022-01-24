Не хочу быть пафосным, – Степаненко оценил возможность перехода в Динамо

Хавбек донецкого Шахтера Тарас Степаненко провел много матчей против киевского Динамо. Вопрос о возможности надеть бело-синюю футболку не заставил его думать над ответом.

По словам Степаненко, он никогда бы не перешел во вражеский лагерь. Его бы не соблазнило даже большое финансовое вознаграждение.

Интересно Шевченко уже договорился со сборной Польши – "Кадра" нашла деньги, осталось только одно препятствие

Перешел ли я в Динамо за 1 миллион долларов? Нет. Я не хочу быть пафосным, потому что читаю интервью, а там отвечают пафосно. В Украине – это только Шахтер,

– сказал футболист.

Напомним, Тарас Степаненко стал игроком донецкого Шахтера в 2010 году, перейдя к "горнякам" из запорожского Металлурга. Его контракт с дончанами действует до 30 июня 2024 года. Также он начал обучение на курсе футбольного менеджмента, проводимого УЕФА.

В текущем сезоне 32-летний футболист принял участие в 22 матчах, в его активе 2 гола и 1 результативная передача. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро.