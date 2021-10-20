Наши в Лиге чемпионов: ужас Кривцова, погром Соболя, первая неудача Вернидуба

Откровенно неудачный вечер для наших земляков. Три матча – три поражения для Вернидуба, Соболя и Шахтера.

Брюгге – Манчестер Сити 1:5, группа А

Голы: Ванакен, 81 – Канселу, 30, Марез, 43, 84 (с пенальти), Уокер, 53, Палмер, 67.

Соболь против Манчестер Сити / фото Getty Images

Потенциальная встреча Эдуарда Соболя и Александра Зинченко не состоялась. Если защитник бельгийцев сыграл все 90 минут, то игрок Манчестер Сити наблюдал за разгромом и феерической игрой конкурента Жоау Канселу со скамейки запасных. Когда команда пропускает 5 голов, то действия всей обороны по умолчанию можно считать провальными. Так и наш Эдуард Соболь – без откровенных ошибок, которые бы привели к пропущенным голам (возможно, только последнее взятие ворот на совести украинца, когда он завалил офсайдную линию), однако в целом откровенно неудачный матч чемпиона Бельгии и Соболя, в частности.

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Шахтер – Реал, 0:5, группа D

Голы: Кривцов (автогол), 37, Винисиус Жуниор, 51, 56, Родриго, 65, Бензема, 90+1.

В стартовом составе "горняков" появились два сборника: Анатолий Трубин и Сергей Кривцов. В конце первого тайма защитник Шахтера стал антигероем трагического эпизода, когда срезал мяч в собственные ворота. А дальше был погром, о котором и говорить излишне. Можно только добавить, что во втором тайме на поле вышли еще несколько игроков с украинским паспортом: Марлос, Тарас Степаненко, Михаил Мудрик и Виктор Корниенко.

Интер – Шериф 3:1, группа D

Голы: Джеко, 34, Видаль, 58, де Врей, 67 – С. Тилль, 52.

Радость Шерифа – только что они сравняли счет в Милане / фото Getty Images

Почти час игрового времени команда Юрия Вернидуба снова творила сенсацию. Однако тираспольское чудо таки завершилось. Команда украинского наставника достойно выглядела на "Сан-Сиро", но впервые потеряла очки в Лиге чемпионов.