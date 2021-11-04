Наши в Лиге чемпионов: Шахтер берет пример с Динамо, экзамен Соболя, поражение Вернидуба

Не лучшее настроение с вечера вторника перенеслось на среду. Поражение Шахтера, неудачи Шерифа, возглавляемого Юрием Вернидубом, и Эдуарда Соболя из Брюгге.

Реал – Шахтер 2:1, группа D

Голы: Бензема, 14, 61 – Фернандо, 39.

Матвиенко против Йовича / фото Getty Images

Следом за Динамо испанскому гранду проиграл и Шахтер. И сделал это тоже довольно прилично и с качественной игрой. К сожалению, "горнякам" не удалось конвертировать это в результат. Правда, гол Фернандо на "Сантьяго Бернабеу" в конце первого тайма позволил прервать ужасную "сухую" серию украинских команд на групповом этапе Лиги чемпионов.

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Шериф – Интер 1:3, группа D

Голы: Траоре, 90+2 – Брозович, 54, Шкриньяр, 66, Алексис Санчес, 82.

Вернидуб в игре с Интером / фото Getty Images

Команда Юрия Вернидуба ушла на перерыв при равном счете с Интером, а вот во втором тайме посыпалась и пропустила три гола, ответив одним в компенсированное время. Похоже, тираспольская сказка в Лиге чемпионов подходит к концу.

Манчестер Сити – Брюгге 4:1, группа А

Голы: Фоден, 15, Марез, 54, Стерлинг, 72, Жезус, 90+2 – Стоунз, 17 (автогол).

Соболь против Бернарду Силвы и Уокера / фото Getty Images

В старте гостей вышел Эдуард Соболь и отыграл весь матч. На 15-й минуте Фил Фоден открыл счет после провальной игры обороны бельгийцев. Хотя уже в следующей атаке Брюгге счет сравнял – несчастный случай для Джона Стоунза. Однако после перерыва команда Хосепа Гвардиолы взяла свое (во время третьего гола Соболь потерял мяч и позволил Сити провести затяжную атаку). Портал WhoScored оценил действия Соболя неплохой оценкой – 6,47 (третий результат в команде). Стоит добавить, что на 80-й минуте в игру вступил Александр Зинченко.