Наши в Лиге чемпионов: привлекательное Динамо, час Яремчука на "Камп Ноу", зрелище от Аталанты

Вечер вторника оказался очень богатым событиями. Достойное поражение Динамо, продолжение неудачной серии Яремчука и хороший матч от Малиновского.

Динамо – Бавария 1:2, группа Е

Голы: Гармаш, 70 – Левандовский, 14, Коман, 42.

В старте киевлян появилось 8 игроков сборной Украины. Подопечные Мирча Луческу провели неплохой поединок против немотивированной Баварии и заслужили комплименты. Несмотря на это, динамовцы официально простились не только с шансами на выход в следующий этап, но вообще потеряли даже теоретические возможности на евровесну. Кто знает, как бы все завершилось против Баварии, если бы рефери назначил пенальти за фол против Виталия Буяльского при счете 0:1?

Гармаш забивает Баварии / фото Getty Images

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Барселона – Бенфика 0:0, группа Е

Жорже Жезуш снова продемонстрировал доверие к Роману Яремчуку и выпустил его в старте на Барселону. Украинец снова не забил и отыграл 59 минут. От портала WhoScored Яремчук получил самую плохую оценку среди всех игроков основного состава португальцев – 6,27. Всего лишь 19 прикосновений к мячу, много брака и минимум выигранных единоборств.

Яремчук против Пике / фото Getty Images

Янг Бойз – Аталанта 3:3, группа F

Голы: Сибачо, 39, Сьерро, 80, Хефти, 84 – Сапата, 10, Паломино, 51, Муриель, 88.

Малиновский поздравляет Муриеля – только что он забил первым касанием / фото Getty Images

В старте Аталанты вышел Руслан Малиновский и отыграл на поле весь матч. Украинец получил от WhoScored самую высокую оценку (7,65), хотя результативными действиями не отличился. Впрочем, Руслан выдал огромный объем работы и участвовал в формировании едва ли не всех атак бергамасков. Что касается самого поединка, то он оказался невероятным. Особенно это касается второго тайма, когда команды показали очень результативный футбол.