Наши в Лиге чемпионов: ассист Зинченко, вылет Соболя, драма Шахтера на последних секундах

Украинские клубы все еще не побеждают на групповом этапе Лиги чемпионов. А Александр Зинченко провел классный матч против Лейпцига.

Шахтер – Шериф 1:1, группа D

Голы: Фернандо, 42 – Николов, 90+3.

Де Дзерби снова не победил Вернидуба / фото Getty Images

Роберто Де Дзерби выпустил в старте Шахтера 7 украинцев. В частности, в центре поля вышли молодые Бондаренко и Судаков, а в воротах появился ветеран Пятов. Под занавес первого тайма хозяева открыли счет – Сергей Кривцов выдал классный черпачок на Фернандо, который в окружении двух защитников переправил мяч в сетку. "Горняки" упустили большое количество моментов, а затем пропустили за 20 секунд до завершения компенсированного времени. Дебютант ЛЧ Алексей Шевченко (заменил Пятова на 86-й минуте) не спас после удара македонца Бобана Николова. Шахтер завершает групповой этап без побед, а Юрий Вернидуб в очередной раз заслуживает "Браво!" для себя и Шерифа.

Обзор матча

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Лейпциг– Манчестер Сити 2:1, группа А

Голы: Собослаи, 24, Андре Силва, 71 – Марез, 76.

Зинченко против Нкунку / фото Getty Images

Александр Зинченко появился в основе гостей и отыграл все 90 минут. В середине тайма немцы вышли вперед – провалилась высокая линия обороны, Доминик Собослаи прорвался через центр, обыграл вратаря и открыл счет. Потом несогласованностью Фернандиньо и Джона Стоунза воспользовался Эмиль Форсберг, который вывел на ударную позицию Андре Силву – 2:0. Через несколько минут Сити один гол отыграл. Зинченко вырезал классную передачу с левого фланга на голову Рияду Марезу. Впрочем, на больше команды Хосепа Гвардиолы не хватило. От портала WhoScored у Зинченко и Кевина де Брюйне – 7,1 и это самые высокие оценки в команде.

ПСЖ – Брюгге 4:1, группа А

Голы: Мбаппе, 2, 7, Месси, 38, 76 (с пенальти) – Ритс, 68.

Эдуард Соболь наблюдал за феерией дуэта Мбаппе-Месси со скамейки запасных. Как следствие, Брюгге прекращает выступления в еврокубках, Лейпциг – в Лиге Европы, а Манчестер Сити и ПСЖ идут дальше.