Наши в еврокубках: очередное избиение Зари, ключевой пас Ярмоленко, сенсация Харатина

Вечер четверга не подарил нам много результативных действий в исполнении украинцев в Лиге Европы и Лиге конференций. Однако несколько интересных событий, связанных с нашими земляками, все же произошли.

Лига Европы

Легия – Лестер 1:0

Гол: Эмрели, 31.

Игорь Харатин отыграл весь поединок за варшавскую команду и помог победить 1:0 во втором матче ЛЕ подряд. Украинец не принимал непосредственного участия в голевом эпизоде, однако провел добротный матч. После двух туров Легия лидирует в своем квартете. И это с Наполи и Лестером.

Харатин в поединке с Лестером / фото Getty Images

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Вест Хэм – Рапид 2:0

Голы: Райс, 29, Бенрама, 90+4.

В стартовом составе "молотов" вышел Андрей Ярмоленко и сыграл 76 минут. В середине первого тайма украинцу удался идеальный пас на Майкла Антонио, который вывел на пустые ворота Деклана Райса. Уже в компенсированное время Вест Хэм забил во второй раз.

Ференцварош – Бетис 1:3

Голы: Узуни, 44 – Фекир, 17, Уинго (автогол), 76, Тельо, 90+5.

Тренерский штаб венгров выпустил Александра Зубкова на заключительные 8 минут. Спасти команду ему не удалось – наоборот испанцы забили в третий раз в компенсированное время.

Лудогорец – Црвена Звезда 0:1

Гол: Канга, 64.

Игорь Пластун вывел болгарскую команду на поле в качестве капитана. Наш защитник бросался под мяч в момента удара Гелора Канги, как мог, однако помешать не успел. Как оказалось, выстрел габонца решил судьбу встречи в Разграде.

Лига конференций

Гент – Анортосис 2:0

Голы: Корреа (автогол), 28, Кумс, 81.

Роман Безус провел 70 минут в составе Гента. На момент замены украинца "буйволы" побеждали 1:0. Участия в голевой атаке Роман не принимал. После двух туров у Гента 6 очков и впереди бельгийскую команду ждет встреча с Партизаном, у которого также две победы.

Безус в игре с Анортосисом / фото Getty Images

Заря – Рома 0:3

Голы: Эль-Шаарави, 7, Смоллинг, 66, Абрахам, 68.

Очередная безнадега от Зари. Бесспорно, луганчанам было сложно противостоять более мощной Роме, однако второя кряду безальтернативное поражение порождает немало риторических вопросов. Один из первых – соответствует ли Заря уровню турнира, в который попала после вылета из Лиги Европы? Виктор Скрипник выпустил в старте двух новоиспеченных сборников: Сергея Булецу и Владислава Кочергина. Впрочем ни они, ни их партнеры хоть что-то противопоставить римлянам не смогли.