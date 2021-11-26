Наши в еврокубках: Ярмоленко в огне, крах Зари, драма Качарабы и хороший матч Пластуна
Источник:24 канал
Следом за Динамо и Шахтером в пятом туре своего еврокубка проиграла и Заря. Несмотря на это, есть несколько приятных новостей от украинских легионеров.
Лига Европы
Рапид – Вест Хэм 0:2
Голы: Ярмоленко, 40, Ноубл (з пенальти), 45+2.
Немного меда на душу для украинских болельщиков приготовил Андрей Ярмоленко. На фоне сплошных разочарований, начиная со вторника, есть возможность порадоваться за нашего футболиста в Вест Хэме. Рапид дома откровенно проспал концовку первого тайма и потерял игру – сначала Ярмоленко забил головой, а затем заработал пенальти. За тур до финиша лондонцы гарантировали первое место в группе.
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Обзор матча
Црвена Звезда – Лудогорец 1:0
Гол: Иванич, 57.
Игорь Пластун в белградском матче / фото Getty Images
Весь матч за гостей отыграл Игорь Пластун и получил лучшую оценку от WhoScored в составе своей команды (6,75). Судьбу встречи решил дальний удар Мирко Иванича, который в свое время трижды забивал в ворота Александрии, выступая за БАТЭ. Лудогорец упустил все шансы на продолжение борьбы – последнее место в группе F и одно очко.
Лига конференций
Анортосис – Гент 1:0
Гол: Христодулопулос, 27.
Рома – Заря 4:0
Голы: Карлес Перес, 15, Дзаньоло, 33, Абрахам, 46, 75.
Еще один тур и эти мучения завершатся. Матчи украинских команд в еврокубках не особо хочется смотреть и даже говорить о них. Можно только добавить, что счет мог быть еще больше, если бы Дмитрий Мацапура не парировал пенальти перед самым перерывом. Луганчане официально потеряли шансы на евровесну.
Славия – Фейенорд 2:2
Голы: Олайинка, 12, Кухта, 66 – Дессерс, 31, 90+3.
Конфликт с участием Качарабы завершился желтыми карточками для его участников / фото Getty Images
В одном из самых драматических противостояний игрового дня принял участие Тарас Качараба. Наш защитник традиционно провел на поле все 90 минут в составе Славии и получил желтую карточку. Чехи дважды выходили вперед, но дважды роттердамцев спасал Сириль Дессерс. Откровенных ошибок Качараба не допускал, хотя в конце игры не сдержал эмоций и получил за это предупреждение. После пяти туров Славия идет по второй.