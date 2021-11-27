Нас ждет тяжелая игра, – тренер Шотландии Кларк верит в победу над Украиной

В первом матче плей-офф отбора на чемпионат мира в Катаре сборная Украины сыграет против Шотландии. Сражение соперников состоится 24 марта в Глазго.

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк ожидает очень тяжелого противостояния. Он уверен, что на этой стадии нет легких соперников, поэтому отсутствие в группе Италии или Португалии – это уже доля везения.

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Вместе с тем он убежден, что его команда сможет преодолеть все препятствия и получить путевки на ЧМ-2022.

Нас ждет тяжелая игра. Сейчас наша задача хорошо поработать и придумать формулу победы над Украиной. Я убежден, что с таким уровнем игры и такой уверенностью, которые демонстрируют мои ребята, мы готовы играть с кем угодно и где угодно.

– сказал Кларк.

Матч Шотландия – Украина состоится 24 марта. Победитель пары 29 марта сразится за право играть на чемпионате мира с триумфатором противостояния Уэльс – Австрия.