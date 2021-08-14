Надо найти свое место, – тренер Бенфики Жезуш рассказал, чего ждет от Яремчука
Источник:maisfutebol
Новичок лиссабонской Бенфики Роман Яремчук пропустил всю предсезонную подготовку команды. Поэтому тренер не рискует ставить его в основной состав.
Уже сегодня Бенфика сыграет матч 2-го тура чемпионата Португалии против Ароки. Наставник лиссабонского клуба Жорже Жезуш хочет дать игровое время украинскому новичку команды Роману Яремчуку.
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Сейчас нет товарищеских поединков, его предсезонной подготовкой будут матчи чемпионата и Лиги чемпионов. Именно в этих поединках Яремчуку надо найти свое место. Я не говорю о месте в старте или на замене. Но мы используем матч с Арокой, чтобы снова дать Роману игровые минуты,
– заверил Жезуш.
Стартовый свисток матча Бенфика – Арока прозвучит в 20:00. Роман уже успел дебютировать за новую команду в матче Лиги чемпионов против Спартака. Первый матч украинца удался – он организовал гол в ворота российского клуба.
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