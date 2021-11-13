Надо это забывать, – Коваленко призывает готовиться к Боснии без мыслей о неудаче с болгарами

Хавбек Специи и сборной Украины Виктор Коваленко серьезно настроен на "матч года" против Боснии. Футболист отмечает важность психологического настроя на этого соперника.

Ничья в спарринге с Болгарией, несмотря на тотальное преимущество и десятки голевых моментов – досадный случай. Но он ни в коем случае не должен поколебать уверенность команды перед игрой с Боснией.

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Надо забывать этот спарринг и готовиться к матчу с боснийцами. Все понимают, что через несколько дней будет очень важная игра – к ней нужно подойти с холодной головой и показать наш футбол.

– убежден Коваленко.

Хавбек также отметил производительность соперника и его умение бороться до конца. Для достижения наилучшего результата сборной Украины придется показать все, на что способна команда.

С Боснией в Сараево сборная сыграет 16 ноября. Сегодня боснийцы сыграют еще с одним нашим конкурентом за выход в плей-офф – сборной Финляндии.

Чтобы продолжить борьбу за выход в финальную часть Мундиаля сборной Украины, скорее всего, потребуется только победа. В матче на "Арене Львов" у подопечных Петракова был шанс одержать победу, но в конце второго тайма не удержали темп игры и пропустили, игра завершилась со счетом 1:1.