Надо что-то с этим делать, – дебютант сборной Украины о ключевой проблеме и забитом голе

В поединке с Чехией Виктор Корниенко провел свой первый поединок за главную команду страны. И в дебютном матче отметился взятием ворот.

"Считаю, что провели неплохой матч, учитывая ротацию. Думаю, это неплохой опыт. У них были моменты, у нас тоже. Конечно, самое обидное – пропускать за 10 секунд до финального свистка. Надо что-то с этим делать. Разберем ошибки, посмотрим, почему так у нас происходит. А так в целом неплохая игра удалась", – сказал Корниенко.

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Защитник Шахтера рассказал о своих ощущениях после взятия ворот.

Конечно, это вдвойне приятно, когда мечтаешь просто дебютировать за сборную, а когда еще и забиваешь – вдвойне приятно. Кому посвящаю гол? Вся Украина переживала, родные мои: жена, ребенок, мама, сестра. А так этот гол всей Украине посвящаю.

В Пльзене "сине-желтые" разошлись миром с Чехией (1:1). Украинцы упустили победу на 90+3 минуте.